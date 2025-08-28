Topo

Notícias

Ministro das Finanças da França não vê risco de crise financeira apesar dos problemas políticos

28/08/2025 09h29

Por Leigh Thomas

PARIS (Reuters) - O Ministro das Finanças, Eric Lombard, disse nesta quinta-feira que não vê nenhum risco de uma crise financeira na França, buscando tranquilizar os investidores mesmo com o governo enfrentando uma provável derrota em um voto de confiança no próximo mês.

Os títulos e ações franceses sofreram pressão nesta semana, quando o primeiro-ministro François Bayrou surpreendeu a todos na segunda-feira ao anunciar o voto de confiança sobre seus planos de cortes orçamentários.

Bayrou concentrará o voto na necessidade de colocar as finanças do país de volta nos trilhos, enquanto tenta obter aprovação para seus planos orçamentários. O próprio Lombard falou nesta semana sobre o risco potencial de precisar da intervenção do Fundo Monetário Internacional se a França não colocar suas finanças em ordem.

Entretanto, Lombard adotou um tom mais tranquilizador nesta quinta-feira.

"Não acredito em uma crise financeira", disse ele em uma reunião do grupo de lobby empresarial MEDEF da França. "O país é rico, o país está crescendo, o país é administrado, está sob controle e as empresas da França estão fazendo seu trabalho", disse ele.

"Não temos dificuldade em financiar nossa economia", acrescentou, afirmando que o déficit público será reduzido para 5,4% do Produto Interno Bruto até o final do ano, conforme planejado.

Os partidos de oposição disseram que derrubarão o governo minoritário no voto de confiança de 8 de setembro.

(Reportagem de Leigh Thomas, Jean-Stephane Brosse, Bertrand Boucey)

