Minério de ferro sobe com pressão da China por corte na produção de aço

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quinta-feira, alcançando a maior alta em duas semanas, impulsionados pela pressão da China para reduzir a produção de aço em meio às ações de combate ao excesso de capacidade.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China terminou a sessão em alta de 1,74%, a 790,5 iuanes (US$110,51) a tonelada, o maior valor desde 14 de agosto. O contrato subiu 1,5% até o momento em agosto.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 1,5%, a US$104 por tonelada, também a maior alta desde 14 de agosto. Até o momento, o contrato avançou 4% neste mês.

A China pressionará por corte da produção de aço entre 2025 e 2026, de acordo com um documento oficial visto pela Reuters e uma fonte com conhecimento do assunto. Analistas disseram que isso poderia ajudar a melhorar os lucros das usinas de aço e fortalecer a capacidade das empresas de absorver os preços mais altos das matérias-primas.

Os preços do principal material de fabricação de aço também foram sustentados pelas expectativas de melhora da demanda após as restrições de produção em Tangshan, um importante centro de produção chinês na província de Hebei.

As siderúrgicas em Tangshan são obrigadas a limitar a produção para conter a poluição do ar em Pequim antes de um desfile militar em 3 de setembro para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

"A produção de metais quentes provavelmente aumentará após o término dessa rodada de controle de produção. A expectativa de que o Federal Reserve dos EUA reduza a taxa de juros em setembro também deu algum suporte aos preços do minério", disse Qingwei Xie, analista da consultoria Shanghai Metals Market.

