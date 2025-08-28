México descarta acordo de livre comércio com o Brasil, diz secretário de Economia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, disse nesta quinta-feira que o México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil, uma ideia que os dois países exploraram várias vezes no passado.

As duas maiores economias da América Latina tentaram várias vezes aprofundar suas relações comerciais, mas não conseguiram, e observadores têm apontado que isso se deve ao fato de suas economias competirem uma contra a outra em vez de se complementarem.

O México e o Brasil têm um acordo de complementação econômica sobre automóveis e, recentemente, as autoridades mexicanas disseram que começarão as auditorias de 14 frigoríficos brasileiros em setembro para autorizá-los a exportar carne para o país.

(Reportagem de Ana Isabel Martínez)