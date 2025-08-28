Topo

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU

28/08/2025 12h11

NAÇÕES UNIDAS/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As crianças representam cerca de metade dos membros de grupos armados ativos hoje no Haiti, disse o chefe da agência das Nações Unidas para infância nesta quinta-feira, enquanto o secretário-geral da ONU António Guterres pedia ao Conselho de Segurança que forneça um apoio internacional mais sólido para combater a violência.

Uma missão de apoio à segurança apoiada pela ONU, composta em grande parte por policiais quenianos, tem tido dificuldade para progredir, prejudicada pela falta de financiamento e suprimentos.

(Reportagem de Michelle Nichols e Sarah Morland)

