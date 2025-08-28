Sobrevivente de ataque a escola nos EUA protegeu amigo de tiro: 'Me salvou'

Um menino do quinto ano da Escola Católica Anunciação, onde ocorreu um ataque a tiros ontem em Minneapolis, nos EUA, disse que um amigo que o protegeu da ação foi baleado nas costas.

O que aconteceu

Garoto afirmou que o disparo atingiu o colega enquanto eles buscavam abrigo sob os bancos da igreja da escola, onde ocorreu o crime. "Os tiros atravessaram os vitrais, eu acho, e foi muito assustador", contou o menino à WCCO, afiliada da CNN Internacional

Criança contou que estava próximo dos vitrais, correu para debaixo do banco ao ouvir os disparos e seu amigo correu para ajudá-lo. "Meu amigo me salvou, porque ele deitou em cima de mim, mas foi atingido." Eles ficaram sob os bancos por cinco a dez minutos antes conseguirem sair do local em direção ao ginásio da instituição.

A missa tinha acabado de começar, foi tipo, três minutos depois dela começar. Ficamos assustados, meu amigo foi baleado nas costas e está no hospital agora. Foi muito assustador porque a gente nunca treina [para tiroteios] na igreja, a gente só treina na escola principal, então a gente não sabia o que fazer.

Weston Halsne, aluno da 5ª série em entrevista ao canal Fox 9

Garoto que sobreviveu ao ataque foi levado ao hospital. "Fiquei com muito medo por ele, mas acho que agora ele está bem", disse o colega. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do menino baleado.

Tiroteio ocorreu em escola católica

Duas crianças, de 8 e 10 anos, morreram e ao menos 17 pessoas foram feridas, incluindo 14 crianças, durante o ataque. O atirador também foi morto.

Dos 17 feridos, ao menos sete estão em estado crítico. Desses, quatro precisaram de cirurgia, conforme o doutor Thomas Wyat, do Hennepin Heatlhcare. Do total de feridos, 14 são crianças. Os três adultos estão na faixa dos 80 anos, segundo Brian O'Hara, chefe de polícia de Minneapolis.

Oito crianças e dois adultos estão internados no Centro Médico do Condado de Hennepin. As crianças internadas no local têm entre 6 e 14 anos, informou Wyatt. Escola alvo de ataque foi fundada em 1923 e tem cerca de 395 estudantes. A instituição dá aulas para alunos do jardim de infância até o ensino fundamental. Segundo o site, eles baseiam sua educação em "valores cristãos" e na "cidadania".

Na noite de quarta, quatro crianças que estavam internadas no Children's Minnesota receberam alta, segundo a CNN.

Ataque aconteceu durante missa na Escola Católica Anunciação, que fica no sul da cidade. O campus da escola é dividido em dois prédios, ligados por um pátio: um deles tem as salas de aula e refeitório e o outro tem uma igreja. Os tiros foram disparados pelo lado de fora da escola, pela janela do local onde a missa estava acontecendo, segundo a polícia local.

Polícia acredita que o suspeito era um atirador solitário. As autoridades identificaram o autor dos disparos como Robin Westman, de 23 anos. As motivações para o ataque estão sendo investigadas.

Westman estudou na escola alvo do ataque, segundo documento obtido pela CNN. Ele se formou em 2017, e a mãe dele trabalhou no colégio entre 2016 e 2021.

Atirador usou três armas: um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele tirou a própria vida, segundo a polícia. "Foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas", disse Brian O'Hara.

Armas foram compradas legalmente, segundo as investigações. Segundo O'Hara, elas foram compradas recentemente.