Membros do BCE estavam divididos sobre riscos para inflação, mostra ata da reunião de julho

FRANKFURT (Reuters) - Os membros do Banco Central Europeu estavam divididos quanto à probabilidade de a inflação ficar mais alta ou mais baixa do que o esperado quando se reuniram em julho, de acordo com a ata da reunião do BCE divulgada nesta quinta-feira, em um prenúncio de um debate que deve chegar ao ápice nos próximos meses.

O BCE manteve sua taxa básica de juros em 2% na reunião de 23 e 24 de julho e provavelmente o fará novamente no próximo mês, antes que as discussões sobre novos cortes sejam retomadas em seguida, especialmente se a economia enfraquecer devido às tarifas dos Estados Unidos, disseram fontes à Reuters.

A ata da reunião de julho mostra que os membros concordaram com a importância de esperar por um acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, mas ficaram divididos quanto ao equilíbrio dos riscos para a inflação.

"Vários membros consideraram os riscos para a inflação como inclinados para o lado negativo em relação às projeções de junho da equipe, pelo menos para os próximos dois anos", disse o BCE.

Eles disseram que as tarifas dos EUA provavelmente serão mais altas do que os 10% incorporados nas projeções do BCE, enquanto outros países podem desviar mais de suas exportações para a zona do euro. Enquanto isso, as expectativas de inflação para o próximo ano ficaram abaixo de 2%, mesmo com mais um corte nos juros já considerado.

Uma autoridade disse explicitamente que mais um corte seria justificado na reunião de julho "devido ao aumento dos riscos de queda da produção e da inflação".

No entanto, "alguns" de seus pares adotaram a opinião oposta, dizendo que a economia está mais resiliente do que o esperado, que a inflação de serviços ainda está alta e que as tarifas podem prejudicar a oferta.

"Além disso, foi argumentado que as projeções poderiam estar subestimando os efeitos inflacionários da expansão fiscal global", disseram alguns membros, de acordo com a ata do BCE.

Os dados obtidos desde a reunião de julho confirmaram que a economia da zona do euro está se mantendo firme, enquanto a inflação oscila em torno da meta de 2% do BCE.

Enquanto isso, as tarifas impostas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações de produtos da UE, de 15% para a maioria deles, ficaram próximas das expectativas do próprio BCE e evitaram os cenários mais pessimistas.

Em julho, as autoridades do BCE já haviam se conformado com a ideia de que a incerteza "continuaria a ser uma característica fundamental das perspectivas econômicas globais e da zona do euro por algum tempo", mas discordavam quanto à dimensão do seu impacto sobre a economia.

(Reportagem de Francesco Canepa e Balazs Koranyi)