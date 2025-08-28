Topo

Notícias

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

28/08/2025 16h14

O meio-campista dominicano Pablo Rosario, de 28 anos, que estava no Nice, assinou com o Porto, anunciaram os dois clubes nesta quinta-feira (28).

No time francês desde o verão de 2021, vindo do PSV Eindhoven, onde disputou 138 partidas, o dominicano (com cinco jogos pela seleção de seu país), que também tem nacionalidade holandesa, disputou um total de 149 partidas pelo Nice.

De acordo com o clube português, com o qual Pablo Rosario assinou contrato até junho de 2029, o valor da transferência é de € 3,75 milhões (aproximadamente R$ 23,7 milhões pela cotação atual), mais meio milhão de euros em variáveis (R$ 3,15 milhões).

No Porto, ele jogará sob o comando de seu ex-técnico do Nice, Francesco Farioli.

cb/cpb/iga/avl/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão

ONU aprova retirada das forças de paz do Líbano em 2027

Fake news sobre Pix atrapalhou apuração sobre fintechs e PCC, diz Receita

Tensões entre EUA e Venezuela aumentam com chegada de navios de guerra ao sul do Caribe

Caminho difícil para PSG e Real Madrid na Liga dos Campeões, Barça tem mais sorte

Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open