Topo

Notícias

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

28/08/2025 08h32

As seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Fim do serviço 710 deixa passageiros da CPTM insatisfeitos: 'Desumano'

Israel intensifica bombardeio na Cidade de Gaza e mata 16 pessoas no enclave, dizem médicos

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

Presidente da China receberá líderes de Rússia e Coreia do Norte em desfile militar

No 2º turno, Lula aparece atrás de Tarcísio e empata com Bolsonaro, aponta Atlas/Bloomberg

EUA: crescimento do PIB no 2º trimestre revisado para cima a 3,3% em 12 meses

Justiça da Itália mantém Zambelli presa

Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

Pesquisa Atlas/Bloomberg: aprovação de Lula cai de 50,2% para 47,9%; desaprovação é de 51%

The Economist: Brasil dá lição de 'maturidade democrática' para as Américas

'Medidas são fracas para conter crise do tarifaço', diz CEO de madeireira