Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

28/08/2025 16h12

O russo Daniil Medvedev foi multado em US$ 42.500 por sua conduta durante a tempestuosa derrota na primeira rodada do US Open para o francês Benjamin Bonzi, no domingo, anunciaram os organizadores do torneio de Nova York.

Medvedev foi multado em US$ 30 mil por conduta antidesportiva e outros US$ 12.500 por quebrar sua raquete.

O valor representa quase 40% dos US$ 110 mil que o ex-número um do mundo recebeu por participar da primeira rodada em Flushing Meadows.

O temperamental russo de 29 anos explodiu no domingo após um incidente no terceiro set, enquanto Bonzi se preparava para sacar para fechar o jogo.

Um fotógrafo entrou por engano na quadra, levando o juiz de cadeira Greg Allensworth a conceder um novo primeiro serviço ao francês.

Medvedev, vencedor do US Open de 2021 e vice-campeão de 2023, correu pela quadra para protestar contra Allensworth, acusando o árbitro de querer encerrar a partida antes da hora.

O russo então se dirigiu ao público, incentivando-o a expressar seu descontentamento com o árbitro, o que levou a um atraso de seis minutos antes que Bonzi finalmente pudesse sacar.

O francês perdeu o saque, mas se recuperou e conquistou a vitória por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 e 6-4.

O ato final de Medvedev foi quebrar violentamente sua raquete em sinal de raiva após a derrota.

