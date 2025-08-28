Operação contra PCC na Faria Lima: veja empresas e endereços alvos no local

A Avenida Brigadeiro Faria Lima, conhecida como o maior centro financeiro do país, concentra 42 alvos da megaoperação da Polícia Federal deflagrada hoje contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Alvos na Faria Lima são corretoras, fundos de investimentos e outras empresas. Elas estão localizadas em cinco endereços, incluindo alguns edifícios icônicos da região. Estão sendo vasculhados os escritórios onde funcionam 14 fundos imobiliários e 15 fundos de investimentos administrados por cinco empresas. Além dos alvos na avenida, a força-tarefa da operação foi atrás de outros 22 na região. Ao todo, 21 endereços estão sendo varridos na capital, além de 32 em outras 18 cidades do interior.

Quem são os 42 alvos na Faria Lima:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732:

Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda Banvox Holding Financeira S.A Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Arion Fundo de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver Responsabilidade Limitada Fundo de Investimento Imobiliário Enseada Responsabilidade Limitada Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green (Black Bridge Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada) Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle (Grey Eagle Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada) Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.369

Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários S.A. Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Rhodonite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados) Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório não padronizado Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior - Crédito Privado Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Novo Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado (Reag Leeds Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado) Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Reag Growth 95 Fundo de Investimento Multimercado Créedito Privado (Reag Growth 95) Monroy West Energy Ltda

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477:

Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (Lucerna Fundo de Investimento Imobiliáios) Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada) Trustee Holding Financeira S/A Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Banvox Holding Financeira S.A. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (Lucerna Fundo de Investimento Imobiliários) Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (Wels Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada)

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277

Reag Trust Administradora de Recursos Ltda Reag Capital Holding S.A. Rpn Partners Participações Ltda Walter Martins Ferreira III (Escritório) João Carlos Falbo Mansur (Escritório) Ramon Pessoa Dantas (Escritório) Silvano Gersztel (Escritório)

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485:

Insight Participações S.A. SM Serviços Empresariais Ltda

A principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas, segundo a PF.

A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (CIRA/SP) pediu à Justiça o bloqueio de bens para recuperar os tributos estaduais sonegados, que somam R$ 7.672.938.883,21.

Os acusados teriam obtido parte do domínio da cadeia produtiva do etanol, da gasolina e do diesel. Isso teria ocorrido por meio da associação de dois grupos econômicos e por suas ligações e com operadores suspeitos de lavar dinheiro para o líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Além da lavagem de dinheiro do PCC, os promotores do Gaeco afirmam que a organização investigada manteria um esquema gigantesco de ocultação de posições societárias, de rendas e de patrimônio.

Após dominar parte do setor, os bandidos procuravam blindar seu patrimônio contra investigações e aumentar seus lucros no mercado financeiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) o setor representa 10% do PIB nacional, gera 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos, fatura anualmente R$ 420 bilhões e recolhe cerca de R$ 130 bilhões em impostos.

As investigações apontam para uma dezena de práticas criminosas. Desde elas estão crimes contra a ordem econômica, passando por adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro - inclusive do tráfico de drogas -, além de fraude fiscal e estelionato.

Ao todo 1.400 agentes estão cumprindo 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados.



A Justiça decretou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool no Estado, cinco administradoras de fundos de investimentos, cinco redes de postos de gasolina com mais de 300 endereços para venda de combustíveis no País. Ao todo são investigadas 17 distribuidoras de combustível, quatro transportadoras de cargas, dois terminais de portos, duas instituições de pagamentos, seis refinadoras e formuladoras de combustível, além dos bens de 21 pessoas físicas e até uma rede de padarias.

Outro ponto importante da ação do grupo estaria na importação irregular de metanol por meio do Porto de Paranaguá (PR). O produto não seria entregue aos destinatários finais das notas fiscais. Em vez disso, era desviado e transportado clandestinamente por uma frota de caminhões própria da organização a fim de ser entregue em postos e distribuidoras para adulterar a gasolina, gerando "lucros bilionários à organização".