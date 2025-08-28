'Caminhamos a passos largos pra virar narcoestado', afirma professor da FGV

O crime organizado já se infiltra nos três poderes e em setores estratégicos da economia, alerta Rafael Alcadipani, professor da FGV e especialista em segurança pública, no UOL News, do Canal UOL.

Ele aponta a presença do PCC em prefeituras, câmaras municipais e no legislativo, além de influência no judiciário e setor empresarial, ampliando o risco do Brasil se tornar um narcoestado.

A gente vê que nas últimas eleições municipais, tem investigações que mostram a influência brutal do crime organizado nas eleições municipais. No mundo da segurança pública, se comenta muito a miúde de prefeituras que são dominadas, de câmaras municipais, de parlamentares. Não é que virou um narcoestado, mas a gente tá caminhando a passos largos para isso. A infiltração do crime na sociedade e no Estado brasileiro é muito séria. Eu sempre digo: para mim, a maior ameaça à democracia brasileira é a presença do crime organizado. Existem tentáculos muito fortes nos três poderes e se não prestarmos atenção, o Brasil vai virar um narcoestado.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

'Presença do crime organizado é muito forte', diz Alcadipani

Os tentáculos deles [criminosos]... Têm várias investigações que mostram a presença no Judiciário, na venda de sentenças, dentro do Ministério Público, dentro do Legislativo, em todos os níveis do Legislativo, no Legislativo Municipal, Estadual e Federal, no Executivo. Eles estão muito presentes. A corrupção muitas vezes tá relacionada com o crime organizado? Eles financiam campanhas, elegem deputados, prefeitos, membros dos parlamentos. Então, sim, a presença do crime organizado é muito forte.

Rafael Alcadipani

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: