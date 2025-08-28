Topo

Notícias

Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado em São Paulo

São Paulo

28/08/2025 13h12

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da terça-feira, 26, em Sapopemba, na zona leste da capital. De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada. A mãe foi ouvida e presa. A defesa dela não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Um inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas), que requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil (CEI) em que a criança ficava. Também são feitas buscas na residência onde morava o bebê - e na de familiares. O caso segue sob investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lula diz que apoia soberania do canal do Panamá, ameaçado por Trump

Quem é o empresário considerado 'epicentro' de esquema do PCC

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'

Versículos de motivação: 35 mensagens bíblicas para fortalecer a caminhada

Megaoperação contra lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis

CNH emite títulos de 500 milhões de euros com vencimento em 2035

Temperatura deve subir em SP; são esperadas chuvas mais intensas

Vivo inicia implantação do 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo