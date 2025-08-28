Lyon-Olympique de Marselha é destaque da 3ª rodada da Ligue 1

O duelo entre os dois 'Olympiques' da Ligue 1, Lyon e Marselha, é o destaque da terceira rodada do campeonato francês, com o lioneses na liderança e os marselheses ansiosos para virar a página do caso Adrien Rabiot no domingo, às 15h45 (horário de Brasília).

Um Lyon com recursos parcos, poupado do duro golpe do rebaixamento administrativo para a Ligue 2, enfrenta um ambicioso OM, que está de volta à Liga dos Campeões nesta temporada.

Há algumas semanas, todas as previsões apontavam para um triunfo dos visitantes. Mas o Lyon começou a temporada com duas vitórias e um saldo de gols que atualmente o coloca na liderança.

Do outro lado, o Marselha tenta encerrar o caso Rabiot, no qual o meio-campista foi suspenso após agredir um companheiro de equipe.

Depois de perder por 1 a 0, apesar da vantagem numérica em Rennes, a equipe virou o jogo contra o Paris FC (5 a 2). Uma vitória em Lyon ajudaria a relativizar um problema que prejudicou o início de temporada.

O PSG, campeão europeu, esperava um início de temporada difícil após apenas três semanas e meia de pausa, mas tudo está indo bem por enquanto.

A equipe do técnico Luis Enrique já conquistou a Supercopa da Europa nos pênaltis contra o Tottenham e, em seguida, derrotou Nantes e Angers, ambos por 1 a 0.

No sábado, os parisienses visitam o surpreendente Toulouse, que também venceu suas duas primeiras partidas.

-- Programação da terceira rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(15h45) Lens - Brest

- Sábado:

(12h00) Lorient - Lille

(14h00) Nantes - Auxerre

(16h05) Toulouse - PSG

- Domingo:

(10h00) Angers - Rennes

(12h15) Paris FC - Metz

Le Havre - Nice

Monaco - Strasbourg

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

2. Toulouse 6 2 2 0 0 3 0 3

3. PSG 6 2 2 0 0 2 0 2

4. Strasbourg 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Lille 4 2 1 1 0 4 3 1

6. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3

7. Olympique de Marselha 3 2 1 0 1 5 3 2

8. Monaco 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Nice 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Lens 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

12. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1

13. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3

14. Brest 1 2 0 1 1 3 5 -2

15. Nantes 0 2 0 0 2 0 2 -2

16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. Paris FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4

Obs: Os três primeiros colocados se classificam diretamente para a Liga dos Campeões. O quarto avança para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O quinto colocado se classifica para a Liga Europa. O sexto avança para os play-offs da Conference League. Os dois últimos colocados são rebaixados para a Ligue 2, e o 16º terá que disputar uma repescagem.

