Kotscho: 'Lula tem assuntos mais importantes do que falar de Zema'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 18h46

O presidente Lula (PT) deveria priorizar temas estratégicos e alianças políticas em vez de responder a provocações de Romeu Zema (Novo), afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição hoje. Segundo ele, o governador mineiro não tem relevância nacional para ser alvo do presidente.

O embate entre Lula e Zema ocorre em meio à disputa por espaço para as eleições de 2026. Zema, que tenta se projetar nacionalmente, é visto por analistas como figura de menor expressão fora de Minas Gerais e busca visibilidade para compor uma chapa competitiva.

Faz tempo que o Lula está trabalhando pelo Rodrigo Pacheco. O PT não tem nenhum grande nome em Minas Gerais e Pacheco se aproximou muito do Lula no governo, ajudando-o muito. Então, Lula está empenhado na construção da campanha dele.

Sobre o Zema, o presidente está gastando munição com mau defunto. Ele não tem expressão nenhuma; lançou-se como candidato e ninguém tomou conhecimento disso. Aqui em São Paulo não tinha quase ninguém [no evento do lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República]. Ele não é candidato para valer, sabemos disso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho reforça que Zema busca espaço para tentar ser vice em uma chapa competitiva, mas seu desempenho nas pesquisas é considerado fraco.

Ele é nanico, como mostram as pesquisas. Ele quer realmente aparecer e falar umas bobagens aí para sair na mídia e ver se consegue emplacar ser vice de alguém, de preferência do Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], que é o que está melhor nos pesquisas. É isso o que ele está querendo.

O presidente tem assuntos bem mais importantes para tratar do que falar do Zema. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa:

