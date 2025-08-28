Kotscho: 'Lula tem assuntos mais importantes do que falar de Zema'

O presidente Lula (PT) deveria priorizar temas estratégicos e alianças políticas em vez de responder a provocações de Romeu Zema (Novo), afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição hoje. Segundo ele, o governador mineiro não tem relevância nacional para ser alvo do presidente.

O embate entre Lula e Zema ocorre em meio à disputa por espaço para as eleições de 2026. Zema, que tenta se projetar nacionalmente, é visto por analistas como figura de menor expressão fora de Minas Gerais e busca visibilidade para compor uma chapa competitiva.

Faz tempo que o Lula está trabalhando pelo Rodrigo Pacheco. O PT não tem nenhum grande nome em Minas Gerais e Pacheco se aproximou muito do Lula no governo, ajudando-o muito. Então, Lula está empenhado na construção da campanha dele.

Sobre o Zema, o presidente está gastando munição com mau defunto. Ele não tem expressão nenhuma; lançou-se como candidato e ninguém tomou conhecimento disso. Aqui em São Paulo não tinha quase ninguém [no evento do lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República]. Ele não é candidato para valer, sabemos disso. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho reforça que Zema busca espaço para tentar ser vice em uma chapa competitiva, mas seu desempenho nas pesquisas é considerado fraco.

Ele é nanico, como mostram as pesquisas. Ele quer realmente aparecer e falar umas bobagens aí para sair na mídia e ver se consegue emplacar ser vice de alguém, de preferência do Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], que é o que está melhor nos pesquisas. É isso o que ele está querendo.

O presidente tem assuntos bem mais importantes para tratar do que falar do Zema. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: