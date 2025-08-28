Topo

Notícias

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

28.08.2025 ? O presidente Lula em reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino - Ricardo Stuckert/PR
28.08.2025 ? O presidente Lula em reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino Imagem: Ricardo Stuckert/PR
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

28/08/2025 13h53

O presidente Lula (PT) defendeu hoje a neutralidade e a independência do Canal do Panamá em encontro com presidente panamenho, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá no fim do ano passado. Ele acusou o país de cobrar taxas excessivas para a travessia de navios norte-americanos, justificativa semelhante à sobretaxação estabelecida contra o Brasil.

"O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá, o canal conquistada após décadas de luta", disse Lula. Sem citar Trump, ele afirmou que o Panamá "administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo trânsito seguro a navios de todas as origens" e que o Brasil aderiu ao tratado que garante a neutralidade do canal.

Mulino agradeceu o apoio e disse que o canal é um tema muito "emotivo" para ele. Em dezembro, ele repudiou as falas do republicano, exigiu "respeito" e disse que a travessia vai "continuar sendo do Panamá".

O Canal do Panamá tem um lago artificial feito pelos EUA em 1914 e ficou sob controle americano até o acordo de 1977, quando o presidente democrata Jimmy Carter assinou o documento passando a operação para o governo panamenho. Após um período de administração conjunta, o país centro-americano só conseguiu total controle da passagem comercial em 31 de dezembro de 1999.

Lula voltou a falar que o comércio internacional tem sido usado "como instrumento de coerção e chantagem". "A ameaça de ingerências pressiona instituições democráticas e compromete a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo", disse o presidente.

No encontro, os dois países assinaram quatro acordos bilaterais, incluindo vendas de caças da Embraer. Foram quatro aviões A29 Super-tucano comprados pelas Forças Armadas e de Defesa do Panamá a um valor não divulgado.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Não vejo espaço para terceira via em 2026, diz Lula

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

Quem é o empresário considerado 'epicentro' de esquema do PCC

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'

Versículos de motivação: 35 mensagens bíblicas para fortalecer a caminhada

Megaoperação contra lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis

CNH emite títulos de 500 milhões de euros com vencimento em 2035