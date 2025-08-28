Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

O presidente Lula (PT) defendeu hoje a neutralidade e a independência do Canal do Panamá em encontro com presidente panamenho, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá no fim do ano passado. Ele acusou o país de cobrar taxas excessivas para a travessia de navios norte-americanos, justificativa semelhante à sobretaxação estabelecida contra o Brasil.

"O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá, o canal conquistada após décadas de luta", disse Lula. Sem citar Trump, ele afirmou que o Panamá "administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo trânsito seguro a navios de todas as origens" e que o Brasil aderiu ao tratado que garante a neutralidade do canal.

Mulino agradeceu o apoio e disse que o canal é um tema muito "emotivo" para ele. Em dezembro, ele repudiou as falas do republicano, exigiu "respeito" e disse que a travessia vai "continuar sendo do Panamá".

O Canal do Panamá tem um lago artificial feito pelos EUA em 1914 e ficou sob controle americano até o acordo de 1977, quando o presidente democrata Jimmy Carter assinou o documento passando a operação para o governo panamenho. Após um período de administração conjunta, o país centro-americano só conseguiu total controle da passagem comercial em 31 de dezembro de 1999.

Lula voltou a falar que o comércio internacional tem sido usado "como instrumento de coerção e chantagem". "A ameaça de ingerências pressiona instituições democráticas e compromete a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo", disse o presidente.

No encontro, os dois países assinaram quatro acordos bilaterais, incluindo vendas de caças da Embraer. Foram quatro aviões A29 Super-tucano comprados pelas Forças Armadas e de Defesa do Panamá a um valor não divulgado.