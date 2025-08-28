Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

O presidente Lula disse que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mente e o chamou de "falso humilde".

O que aconteceu

Lula criticou um vídeo em que Zema come uma banana com casca para criticar a inflação do país. As imagens foram divulgadas pelo governador dias depois de o presidente pedir para que os brasileiros deixassem de comprar produtos que estivessem muito caros. "Ele poderia ser mais radical e comer um abacaxi com casca, uma jaca com casca, para mostrar a bobagem que ele tentou passar para o povo", ironizou o presidente em entrevista ao Balanço Geral MG, da Record.

Para o petista, o governador "tenta criar um comportamento que não condiz com o governo de Minas". "Ele é um falso humilde, ele tenta vender uma humildade que não tem", ressaltou. Zema lançou sua pré-candidatura para o Planalto neste mês com discurso contra o "lulismo" e afirmou que iria combater a "perseguição" do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Antes das críticas, Lula afirmou não fazer "distinção de nenhum governador". Além de Zema, o presidente citou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), dizendo que é atacado todo dia por ele.

Já Pacheco e o ex-governador de Minas foram elogiados. O presidente contou que pediu para que Fernando Pimentel (PT), que deixou o governo do estado em 2018, enfrentasse Zema. "Se as pessoas vão contando mentiras, elas viram verdade", disse Lula em relação a dívida de Minas com a União, que está em R$ 165 bilhões. Sobre o senador, o petista disse que é a "figura pública de Minas Gerais mais respeitada".

Questionado sobre uma chapa de Pacheco com a prefeita de Contagem, Lula afirmou ser uma "boa ideia". Marilia Campos (PT) foi a prefeita mais votada do Brasil em 2024. "Ele está altamente qualificado a ser candidato do que ele quiser. [...] Já sondei [sobre a chapa], mas ainda não firmei nada com ele", disse Lula.

O presidente trabalha em uma aliança forte para o governo de Minas em 2026. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é considerado crucial para qualquer campanha presidencial e ainda tem uma mística: desde a redemocratização, todos os candidatos que venceram em Minas Gerais venceram no Brasil. É o único ente federativo com este feito.