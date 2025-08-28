Lucros corporativos dos EUA sobem no 2º tri; crescimento do PIB é revisado para cima

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os resultados corporativos dos Estados Unidos se recuperaram no segundo trimestre, mas as tarifas sobre as importações estão aumentando os custos para as empresas, o que pode limitar novos ganhos e prejudicar o crescimento econômico.

Os lucros da produção atual com ajustes de avaliação de estoque e consumo de capital aumentaram US$65,5 bilhões no último trimestre, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Os lucros diminuíram US$90,6 bilhões no período de janeiro a março.

A política comercial protecionista do presidente dos EUA, Donald Trump, tem elevado a taxa média de importação do país ao seu nível mais alto em um século, infligindo dor a empresas que vão de varejistas a fabricantes.

A maneira como o governo Trump implementou as tarifas, incluindo ameaças e recuos, obscureceu o cenário, tornando difícil para os economistas analisarem os dados econômicos.

O carregamento antecipado das importações, à medida que as empresas se apressavam para se desviar das tarifas, contraiu o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, antes de se recuperar quando o fluxo de mercadorias estrangeiras diminuiu.

O PIB aumentou a uma taxa anualizada de 3,3% no segundo trimestre, informou o departamento em sua segunda estimativa. Inicialmente, foi relatado que a economia havia crescido a um ritmo de 3,0% no segundo trimestre.

O PIB contraiu 0,5% no trimestre de janeiro a março, o que foi o primeiro declínio em três anos.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB fosse elevado para uma taxa de 3,1%. A revisão refletiu os aumentos nos gastos dos consumidores, o principal motor da economia, bem como o investimento das empresas em equipamentos.

As leituras do PIB do primeiro e do segundo trimestre não refletem verdadeiramente a saúde da economia devido às grandes oscilações nas importações.

Para obter uma melhor leitura da economia, os economistas têm recomendado que se analise a medida das vendas finais para compradores domésticos privados, que exclui o comércio, os estoques e os gastos do governo.

Essa medida, também considerada pelas autoridades como um barômetro do crescimento econômico subjacente, aumentou em um ritmo revisado para cima de 1,9% no último trimestre.

Inicialmente, estimava-se que a demanda interna tivesse crescido a uma taxa de 1,2%. Ela avançou em um ritmo de 1,9% no primeiro trimestre.