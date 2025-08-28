Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Um empresário do setor de combustíveis abriu 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), concluiu uma investigação do MP-SP (Ministério Público e São Paulo), que levou à prisão de seis pessoas hoje.

O que aconteceu

18 unidades da Strawberry Lojas de Conveniência foram abertas no estado de São Paulo especificamente para ocultar recursos do PCC. Seu dono é o empresário Ricardo Romano, que, segundo o MP-SP, é "explicitamente vinculado a atividades de lavagem de dinheiro e possui conexões com o Primeiro Comando da Capital".

Criminoso é considerado "figura-chave" em um dos grupos que compõe esquema de fraudes e lavagem de dinheiro vinculado à facção. Conforme a investigação, a organização criminosa na qual Romano atua é liderada por Mohamad Hussein Mourad, considerado o "epicentro" do esquema.

Receita Federal acusou existência de "diversas declarações fiscais falsas" em nome do empresário. Dentre elas, citou que, em 2018, ele declarou ter recebido R$ 21,6 milhões em espécie de dividendos de postos de combustíveis "dos quais sequer era sócio". O montante foi usado "para justificar a aquisição de postos de combustíveis e transações tributárias", informaram os investigadores.

Empresário transferiu sociedade das lojas de conveniência para camuflar beneficiários do dinheiro. A sociedade foi então passada para Osny Araújo da Silva, considerado seu "testa de ferro".

Romano também seria titular de 17 postos de combustíveis. Endereços ligados a ele são alvos de mandados de busca e apreensão da Operação Carbono Oculto, deflagrada hoje.

O UOL não localizou a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestações.

PCC usou mil postos e 40 fundos para fraudes

Operação Carbono Oculto foi deflagrada pela Receita e outros órgãos hoje. A investigação quer desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Além dos postos, estão na mira várias empresas envolvidas na cadeia de importação, produção e distribuição.

Esquema conta com estrutura financeira para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Nela, conforme a Receita Federal, a facção se utilizava de fintechs e de dezenas de fundos de investimentos. Ao todo, 42 alvos estão localizados em cinco endereços na Avenida Faria Lima, em São Paulo, maior centro financeiro do país.

Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 alvos, em oito estados. São eles: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Mais de R$ 1 bilhão em bens foram bloqueados. O valor deve ser usado para a garantia de crédito tributário, informou a Receita.

Cerca de 1.400 agentes participam da operação. A equipe é composta por servidores de Receita Federal, MP-SP (Ministério Público de São Paulo), MPF (Ministério Público Federal), PF (Polícia Federal), polícias Civil e Milita, Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis); e PGE-SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo).

Como os postos de gasolina eram usados para lavar dinheiro

Postos recebiam dinheiro em espécie ou via maquininhas para movimentar recursos do crime. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos em 10 estados eram utilizados para a lavagem de dinheiro. A Receita Federal afirma que essas empresas movimentaram R$ 52 bilhões, e que pagavam imposto incompatível com o dinheiro que circulava por eles.

Até lojas de conveniência e padarias eram usadas no esquema. Esses comércios, geralmente ligados a postos de gasolina, recebiam pagamentos em espécie ou cartão para camuflar a origem.

Dinheiro era ocultado em fintechs. Empresas do serviço financeiro recebiam valores em espécie e os depositava em uma conta-bolsão, aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

Entenda a operação

Polícia Federal, Receita Federal e MP-SP fizeram uma grande operação contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.

Esquema utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Receita identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações aconteciam no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na Avenida Faria Lima.

Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.

Seis foram presos hoje

A PF cumpriu na manhã de hoje seis dos 14 mandados de prisão preventiva decretados na operação. Os alvos foram:

João Chaves Melchior, ex-policial civil Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis envolvido com sonegação de impostos desde 2001 Rafael Bronzatti Belon, dono da empresa de serviços financeiros Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank Gerson Lemes Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário do setor de combustíveis de Curitiba Rafael Renard Gineste, sócio-administrador na F2 Holding Investimentos, também no Paraná

Oito prisões estão em aberto. São elas:

Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "João", "Primo" ou "Jumbo", é apontado como "epicentro" do esquema. Ele foi preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis. Na ocasião, foram encontradas com ele munições de metralhadora .50 Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", considerado "colíder" do esquema Daniel Dias Lopes, considerado "pessoa chave" no esquema por ter ligação com distribuidoras de combustíveis do Mohamad Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas às fraudes Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis Renato Renard Gineste, empresário do setor de combustíveis Rodrigo Renard Gineste, dono de varejista de roupas Celso Leite Soares, dono de empresa que cultiva cana-de-açúcar, no interior de São Paulo

PF desconfia de vazamento. Segundo a PF, alguns alvos deixaram seus endereços antes da chegada dos agentes.