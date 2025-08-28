Linha 7-Rubi fica mais curta e 10-Turquesa mais longa hoje; entenda

A partir de hoje, a linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ficará mais curta enquanto a 10-Turquesa será ampliada. Ambas têm a capital como destino.

Entenda

Trajeto da linha 10-Turquesa fica mais longo e da Linha 7-Rubi fica mais curto. Ambos os caminhos passam a terminar na Barra Funda, na zona oeste, a partir de hoje.

O que muda na linha 10-Turquesa? O trem que sai de Rio Grande da Serra (ABC Paulista) não vai mais parar na Estação da Luz, na região central da capital. Agora, a linha ganha mais uma estação e segue até a Barra Funda.

O que muda na Linha 7-Rubi? O trajeto que começa Jundiaí (interior de SP) também não vai mais acabar na Estação da Luz. Agora, ele termina uma estação antes, na Barra Funda. A mudança servirá como teste para a nova administradora da linha, a concessionária Tic Trens. A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já vai começar a fase de testes hoje.

A partir desta quinta, o Serviço 710 também chega ao fim. O serviço ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros realizassem o trajeto entre Jundiaí e Rio Grande da Serra sem a necessidade de trocar de trem. Agora, os usuários de ambos ramais precisarão descer na Barra Funda. O fim do serviço foi criticado pelos usuários nas redes sociais.

E agora, o que o usuário deve fazer? Passageiros que descerem na estação Barra Funda terão duas possibilidades:

Quer seguir no sentido Jundiaí? Deverá pegar outro trem na plataforma 5 da estação; Quer seguir no sentido de Rio Grande da Serra? Deverá pegar outra composição na plataforma 6 da estação.

Linha 11-Coral termina na Barra Funda desde segunda-feira

Na última segunda, a estação Barra Funda também passou a ser ponto final da linha 11-Coral. Os passageiros do ramal, que começa em Mogi das Cruzes (Grande SP) e terminava na Luz (região central da capital), agora terão como ponto final a estação Barra Funda.

Como a fase ainda é de testes, é importante ter atenção aos horários. A operação vale apenas para os períodos de 8h às 15h30 e das 20h à 0h. Fora deste horário, o trajeto continua terminando na Luz.

Com as mudanças, governo pretende transformar a Barra Funda em um "hub central do transporte sobre trilhos". A parada já é ponto de partida do Expresso Aeroporto da CPTM, com destino ao aeroporto de Guarulhos, e da linha 3-Vermelha do Metrô. A estação também se liga a terminais de ônibus interestadual e municipal.

A estação Barra Funda recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô, e levantados pelo UOL.

O que diz a CPTM

CPTM também diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação. Mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias da nova operação.

Companhia declara que fez estudos para viabilizar a conexão entre as linhas 10 e 7 na estação da Barra Funda. A empresa afirma que os levantamentos foram realizados em conjunto com a Tic Trens (que administrará a linha 7-Rubi a partir de novembro) e o governo estadual.