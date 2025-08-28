Topo

Líder de partido britânico boicotará banquete de Estado com Trump

28/08/2025 07h07

Ed Davey, líder do Partido Liberal Democrata, terceira força política britânica, anunciou que boicotará o banquete de Estado organizado por ocasião da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido em setembro, devido à situação em Gaza.

O líder dos 'LibDem' afirma em uma coluna publicada no jornal The Guardian que deseja "enviar uma mensagem" ao presidente dos Estados Unidos durante sua visita de Estado ao Reino Unido, que acontecerá de 17 a 19 de setembro.

"Boicotar o banquete é a única maneira que tenho de fazer Donald Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entenderem que não podem fechar os olhos", explica Ed Davey.

"Donald Trump deve agir para acabar com esta crise humanitária", afirma, antes de acrescentar que "ele tem o poder de acabar com a fome e as terríveis mortes em Gaza, e de conseguir a libertação dos reféns".

Trump e sua esposa Melania visitarão o Reino Unido, a convite do rei Charles III, no que será sua segunda viagem oficial ao país, após a realizada em 2019. Ele será o primeiro presidente dos Estados Unidos na história a repetir a visita.

O presidente americano, com índice de grande impopularidade no Reino Unido, segundo várias pesquisas, será recebido no Palácio de Windsor, ao oeste de Londres. 

Donald Trump fez uma breve visita privada em julho à Escócia - que incluiu alguns eventos oficiais -, onde possui dois campos de golfe.

Entrevistado nesta quinta-feira pela BBC, Ed Davey afirmou que sua decisão não é um desrespeito ao rei Charles.

"Acredito que qualquer pessoa que conheça minha posição sobre a monarquia, e sobre o rei em particular, sabe o quanto o respeito", declarou o político, que escreveu ao rei para explicar sua postura.

O Partido Liberal Democrata, de orientação centrista, é a terceira força política na Câmara dos Comuns britânica, com 72 deputados, atrás dos trabalhistas, que governam o país, e dos conservadores.

