Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 18h34

Lisa Cook ganhou força institucional e pessoal ao resistir à tentativa de demissão feita por Donald Trump, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News - 2ª edição hoje. Para ela, a diretora do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) tornou-se símbolo de resistência diante do presidente americano.

Trump anunciou a demissão de Cook alegando supostas irregularidades em pedidos de hipoteca. A diretora, a primeira mulher negra a ocupar o cargo, recusou-se a renunciar e contestou a decisão na Justiça, reacendendo debates sobre a independência do Fed.

É uma postura diferente daquela que vemos com outros integrantes do governo americano. Trump passa como um trator por cima de pessoas que desagradam a posição pessoal que ele tem em relação ao mundo. Não é assim que a democracia funciona.

Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Fed responde Trump e diz que diretora só pode ser demitida por justa causa

Landim: Uma mulher negra decidiu testar a independência das instituições dos EUA

Ela levantou a voz e cresceu. Há uma movimentação e ela está ganhando um suporte de tantos grupos diferentes que, de fato, está conseguindo se colocar e se posicionar com mais força nesse debate com o presidente americano. Letícia Casado, colunista do UOL

