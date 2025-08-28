Kennedy diz que CDC deve cumprir agenda de Trump após Casa Branca demitir diretora

Por Susan Heavey e David Thomas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., disse na quinta-feira que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças precisa cumprir as ambições do presidente Donald Trump, um dia depois que a Casa Branca demitiu a diretora da agência de saúde e que funcionários de alto escalão se demitiram.

Três dos funcionários foram escoltados para fora do campus da sede do CDC em Atlanta na manhã de quinta-feira, de acordo com quatro fontes familiarizadas com a situação.

A Casa Branca afirmou na quarta-feira que a diretora do CDC, Susan Monarez, foi demitida porque "se recusou a renunciar, apesar de ter informado a liderança do HHS (Health and Human Services) de sua intenção de fazê-lo", acrescentando que ela não estava "alinhada com a agenda do presidente de Tornar a América Saudável Novamente".

Os advogados de Monarez, Mark S. Zaid e Abbe David Lowell, rejeitaram a declaração da Casa Branca, dizendo que a notificação de demissão é legalmente deficiente e que ela continua sendo diretora do CDC. Mais cedo na quarta-feira, eles disseram que ela foi alvo por se recusar a apoiar "diretrizes não científicas e imprudentes".

As importantes autoridades que se demitiram, incluindo a diretora médica do CDC Debra Houry, citaram um aumento na desinformação sobre saúde, especialmente sobre vacinas, ataques à ciência e tentativas de cortar o orçamento da agência em suas cartas de demissão, vistas pela Reuters.

A reviravolta na liderança do CDC ocorre no momento em que Kennedy fez mudanças radicais nas políticas de vacinas desde que assumiu o cargo este ano, inclusive demitindo os membros do painel consultivo de especialistas em vacinas e substituindo-os por ativistas antivacinas e outros consultores escolhidos a dedo.

Desde que tomou posse em janeiro, Trump assumiu o controle de agências do governo dos EUA que, durante anos, se orgulhavam de sua independência da política presidencial, ao supervisionarem assuntos como eleições, mercados de ações e agitação trabalhista.

Kennedy se recusou a comentar durante uma entrevista na quinta-feira sobre os detalhes da saída de Monarez e de outros quatro funcionários do CDC.

"A agência está com problemas, precisamos consertá-la e estamos consertando. E pode ser que algumas pessoas não devam mais estar trabalhando lá", disse ele ao programa "Fox and Friends", da Fox News.

"Precisamos de uma liderança forte que vá para lá e que seja capaz de executar as amplas ambições do presidente Trump para essa agência", acrescentou.

Além de seu papel na proteção da saúde da população dos EUA, o CDC é líder global na detecção e resposta a surtos de doenças infecciosas e desempenhou um papel significativo na erradicação da mpox, na redução da incidência global da poliomielite e no controle do HIV/Aids.

A agência foi duramente criticada nos últimos meses por ter abandonado sua recomendação de que mulheres grávidas sejam vacinadas contra a Covid-19 e por ter restringido seu apoio às vacinas para crianças com complicações de saúde. Na quarta-feira, a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) deu uma aprovação restrita às vacinas atualizadas contra a Covid que serão lançadas em breve.