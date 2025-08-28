Topo

Kai Havertz, do Arsenal, passa por cirurgia no joelho

28/08/2025 17h09

O atacante alemão Kai Havertz passou por uma "pequena cirurgia" no joelho nesta quinta-feira (28), anunciou seu clube, o Arsenal, sem dar detalhes sobre o tempo estimado de afastamento.

O jogador de 26 anos sofreu a lesão no dia 17 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, em Old Trafford, pela primeira rodada da Premier League.

Ele está afastado desde então e vem realizando exames médicos para determinar o tratamento mais adequado.

"Hoje, Kai passou por uma pequena cirurgia. Ele iniciará em breve seu programa de convalescença e reabilitação. Todos estão mobilizados para ajudá-lo a recuperar a forma física o mais rápido possível", disseram os 'Gunners' em seu comunicado.

Havertz foi bastante utilizado pelo técnico Mikel Arteta na última temporada, na ausência do brasileiro Gabriel Jesus, que sofreu uma séria lesão no joelho.

O Arsenal não forneceu detalhes sobre as lesões sofridas pelo capitão Martin Odegaard (ombro) e Bukayo Saka (músculo posterior da coxa), ambos substituídos por problemas físicos na vitória por 5 a 0 sobre o Leeds, no sábado.

Pela terceira rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal terá uma partida importante contra o Liverpool no domingo, em Anfield.

