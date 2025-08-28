Topo

Justiça italiana vê risco de fuga e mantém Zambelli presa em regime fechado

Carla Zambelli, durante a terceira audiência na Justiça italiana, no dia 27 de agosto - TV Globo/Reprodução
do UOL

Janaina Cesar

Colaboração para o UOL, em Roma

28/08/2025 08h15Atualizada em 28/08/2025 08h48

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) seguirá presa na Itália durante o processo de extradição, decidiu hoje a Justiça local — ela foi detida no dia 29 de julho. Dessa forma, a corte rejeitou o pedido de defesa por liberdade ou prisão domiciliar.

O que aconteceu

Corte italiana apontou "fortes indícios" de risco de fuga de Zambelli. A decisão assinada por três juízes menciona que ela entrou na Itália em 5 de junho, um dia após a condenação definitiva no Brasil, e declarou reiteradas vezes que não confia na Justiça brasileira e considera injusta a condenação.

Juízes também citam que a parlamentar foi encontrada escondida em Roma. E ressaltam que ela havia afirmado à imprensa italiana que mudaria de casa para não ser descoberta.

Decisão ocorre após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. Na audiência de ontem, a perita do tribunal, Edy Febi, falou por videochamada que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.

Determina que a interessada [Zambelli] continue detida no cárcere, por entender que nenhuma medida alternativa seria suficiente para eliminar o risco de fuga e garantir o processo de extradição
Trecho da decisão, ao qual o UOL teve acesso

Zambelli, portanto, segue presa, em regime fechado, na penitenciária feminina de Rebibbia. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A perícia da Justiça italiana

Reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao laudo médico de 19 páginas. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.

Apesar da complexidade clínica de Zambelli, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.
Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli afirmou que estava passando mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.

O que disse a defesa

Defesa argumentou que o histórico clínico tornava insustentável a permanência em regime fechado. Por isso, o advogado Fabio Pagnozzi entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição.

Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.

