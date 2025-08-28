Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

O Brasil se destaca por sua resposta democrática a ameaças autoritárias, afirmou Josias de Souza, colunista do UOL. Durante o UOL News, do Canal UOL, Josias comparou as reações do Brasil e dos EUA diante de tentativas de golpe. O comentário foi relacionado à capa da nova edição da revista The Economist, que compara as situações políticas dos países.

Josias disse que o país foi exemplar ao impedir o retorno do autoritarismo pelo voto e pelo STF.

Sem nenhuma dúvida, nessa matéria democrática, o Brasil está dando lição, não só aos Estados Unidos, mas dando lição a outros países que estão agora submetidos a líderes autocráticos.

Josias de Souza, colunista do UOL

'Brasil e EUA tiveram invasões insufladas por líderes autocráticos', diz Josias

Há muita semelhança entre o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, aquela invasão ao Capitólio, ao Legislativo dos Estados Unidos, e o nosso 8 de janeiro de 2023. Muitas semelhanças. Foram invasões estimuladas pelo autocrata de cá, Jair Bolsonaro, e pelo autocrata de lá, Donald Trump. Ambas foram insufladas a pretexto de contestar o resultado das urnas. Josias de Souza, colunista do UOL

'Primeiro a dar lição ao mundo foi o eleitorado brasileiro', diz Josias

Eu digo, e venho acentuando isso há muito tempo, que não são apenas as instituições brasileiras que estão dando lição. O primeiro a dar lição ao mundo foi o eleitorado brasileiro. Na eleição de 2022, sonegou algo inédito desde a criação da reeleição. O Bolsonaro foi o primeiro presidente da história, desde a criação da reeleição, a ter essa prerrogativa sonegada pelo eleitor. O eleitor simplesmente escorraçou o Bolsonaro do Palácio do Planalto, negou a ele a perspectiva de um segundo mandato, como que antevendo o que poderia acontecer no Brasil.

Josias de Souza

