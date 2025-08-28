Topo

Jornalista esportivo é atropelado por touro na Espanha; vídeos impressionam

Alfredo Duro, jornalista esportivo, foi atingido por touro em tourada em San Sebastián de los Reyes, na Espanha - Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL

28/08/2025 15h11

O jornalista Alfredo Duro, conhecido pelas participações no polêmico programa espanhol 'El Chiringuito de Jugones', sofreu um acidente grave durante a tradicional festa de San Sebastián de los Reyes, na Espanha. Ele foi atingido por um touro em meio à tourada e precisou ser levado ao hospital.

O acidente

Episódio aconteceu na manhã de segunda-feira (25). Alfredo se chocou contra uma das cercas da arena, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Nesse momento, uma manada de touros passou em disparada e um deles o atingiu em cheio.

As imagens mostram o jornalista sendo atropelado e cercado por médicos logo em seguida. Ele apresentava sangramentos e permaneceu deitado por alguns minutos antes de ser socorrido e transferido para o Hospital La Paz, em Madri.

Estado de saúde

Alfredo Duro sofreu fraturas em várias costelas, um ferimento leve na cabeça e um corte que precisou de seis pontos. Ainda no hospital, ele gravou um vídeo para tranquilizar colegas e fãs. "Estou bem, não se preocupem. Tenho algumas costelas quebradas e não consigo tossir ou rir, mas vou me recuperar", afirmou.

De acordo com o jornal AS, Alfredo Duro já recebeu alta hospitalar. A evolução clínica foi considerada satisfatória pelos médicos, que autorizaram sua ida para casa, onde dará início ao processo de recuperação.

Polêmicas do programa 'El Chiringuito'

"El Chiringuito" é um dos programas esportivos mais populares e também mais polêmicos da TV espanhola. Apresentado por Josep Pedrerol, vai ao ar de domingo a quinta-feira pela emissora Mega.

Conhecido pelo tom acalorado, o debate reúne jornalistas fixos e convidados. A gritaria, as provocações e as discussões em tom de bar viraram marca registrada da atração.

O programa ganhou destaque internacional em 2022, quando se tornou palco de um ataque racista contra Vinicius Júnior. Durante o debate, o empresário Pedro Bravo afirmou que o jogador deveria parar de "hacer el mono", expressão que em português significa "fazer macaquice". A declaração repercutiu em todo o mundo e colocou o El Chiringuito sob intensa pressão.

Além disso, não faltam episódios polêmicos. Em 2017, Alfredo Duro provocou torcedores do Barcelona após derrota para o PSG na Champions. O deboche virou meme, mas dias depois foi ele quem precisou lidar com a virada histórica do Barça por 6 a 1.

