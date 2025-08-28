Topo

Irã promete responder às sanções 'ilegais' e 'injustificadas' dos países europeus sobre seu programa nuclear

28/08/2025 11h42

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, prometeu nesta quinta-feira (28) que responderá à decisão da França, do Reino Unido e da Alemanha de ativar um mecanismo para restabelecer as sanções da ONU ao programa nuclear iraniano, conforme estipulado no acordo internacional de 2015.

"A República Islâmica do Irã responderá adequadamente a esta ação ilegal e injustificada dos três países europeus, a fim de proteger e garantir seus direitos e interesses nacionais", disse Araqchi em um comunicado dirigido aos seus homólogos na França, Reino Unido e Alemanha.

