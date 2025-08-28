Topo

Notícias

Instituto Chico Mendes chega a 18 anos com soluções e desafios

28/08/2025 06h40

Na comunidade Porangaba, na reserva extrativista Chico Mendes (onde vivem 3,5 mil famílias), no Acre, o trabalhador rural Dione Torquato, de 38 anos, garante que as condições de trabalho e vida melhoraram nas últimas duas décadas, mas o cenário ainda apesenta dificuldades. 

A população, que atua na pesca artesanal, no seringal e nas produções de castanha e açaí, segundo o que acredita, viu políticas públicas chegarem ainda que sejam necessários diferentes aperfeiçoamentos para fazer jus às necessidades no território.

Notícias relacionadas:

Para ele, a transformação foi nítida desde a criação do Instituto Chico Mendes da Conservação e da Biodiversidade (Icmbio), que completa 18 anos nesta quinta (28). Em evento realizado ontem  (27), o trabalhador esteve presente, ouviu falas de autoridades e avaliou que o órgão tem sido fundamental para o fomento, apoio à produção, cursos de capacitação, ajuda no monitoramento e no controle dos territórios.

O secretário-geral do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Dione Torquato, na cerimônia de comemoração de 18 anos do ICMBio. Foto Valter Campanato/Agência Brasil

Prioridades

Entre as prioridades, na avaliação do trabalhador, que é secretário-geral do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, estão a inclusão digital, o aperfeiçoamento de políticas de educação, trabalho e renda para manter os mais jovens nas reservas.

"Os jovens querem permanecer e continuar fazendo as suas atividades com outras oportunidades também". 

No evento comemorativo no Icmbio, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, destacou também o papel da instituição  para a conservação da biodiversidade no cenário desafiador do século 21.

Ela entende que a criação do instituto representou evolução histórica para o país por tornar prático o ideal de atuar de forma técnica e sensível em prol da biodiversidade. 

"Gestores podem ser de esquerda, de direita, de centro. O que não podem é ser negacionistas em relação ao meio ambiente", afirmou a ministra.
 

9,5% do território

Em entrevista à Agência Brasil, o presidente do Icmbio, Mauro Pires afirmou que a instituição chegou à maioridade com a responsabilidade de cuidar de 344 unidades de conservação, ou aproximadamente 9,5% do território brasileiro.

"O nosso grande desafio é dar conta da gestão dessas áreas tão grandes e fazer esse trabalho de forma que a biodiversidade seja conservada".

Além do compromisso com a conservação do habitat, Pires, que é sociólogo de formação, disse que o  trabalho do instituto deve respeitar os direitos das pessoas que vivem do extrativismo. 

As unidades de conservação sofrem de diferentes impactos, lembra.

"Em alguns lugares, é uma atividade agropecuária, em outros casos, é atividade industrial. É importante que o setor empresarial seja parte da solução. E nós trabalhamos com eles nessa perspectiva".

Planejamento

No habitat, ele entende que o desmatamento na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, e na Caatinga preocupa os técnicos da organização.

"Nós temos planos de ação voltados para reduzir as ameaças  às espécies vulneráveis. Em relação ao desmatamento, a gente faz um trabalho intenso de monitoramento, de fiscalização em campo".

Para dar conta dessas atividades, o Icmbio tem cerca de 1,5 mil servidores e recebeu o reforço de mais 350 novos funcionários que ingressaram por concurso público. "Queremos ampliar esse número porque é um território muito grande", afirmou o presidente da instituição.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ataque russo em larga escala contra Kiev deixa 14 mortos

Comissão do Senado aprova projeto que torna inafiançável crime relacionado com pedofilia

Cidade mais populosa do Brasil, São Paulo chega a 11,9 milhões de pessoas

PF faz operação contra desvios de R$ 23 bilhões no setor de combustíveis

Brasil e México se aproximam para enfrentar tarifas de Trump e ampliar comércio bilateral

Líder de partido britânico boicotará banquete de Estado com Trump

Secretário de Tarcísio viajará em comitiva a Israel para demonstrar apoio ao país

Câmara e Senado barraram pelo menos 224 processos criminais do STF

Dobra tempo de espera por cirurgia de transplante de córnea no Brasil

Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 6ª parcela

Instituto Chico Mendes chega a 18 anos com soluções e desafios