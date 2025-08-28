Índice europeu STOXX 600 fecha em baixa; investidores avaliam balanços da Pernod Ricard e da Nvidia

Por Medha Singh e Sukriti Gupta

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 fechou em queda nesta quinta-feira, pressionado pelas ações do setor de saúde, enquanto os investidores avaliavam os balanços da Pernod Ricard e da Nvidia.

O índice pan-europeu STOXX 600 terminou em queda de 0,2%, revertendo os ganhos vistos mais cedo na sessão. As ações do setor de saúde caíram 0,8%, com a Sanofi em queda de 1,4%.

"O que estamos vendo são apenas algumas preocupações com relação aos lucros. Tivemos alguns efeitos cascata do balanço da Nvidia que estão afetando as ações", disse Laura Cooper, chefe de crédito macro e estrategista de investimentos da Nuveen.

As ações europeias de semicondutores ficaram mistas, conforme os investidores analisavam a perspectiva da Nvidia para data centers, que ficou aquém das expectativas de alguns analistas.

A ASML caiu, a BESI ficou estável, enquanto a Infineon e a ASM International subiram 1,2% e 3,7%, respectivamente.

A Pernod Ricard avançou 1,4% depois que o grupo de bebidas alcoólicas relatou uma queda menor do que a esperada nas vendas e no lucro anual e previu tendências de melhoria a partir da segunda metade de seu ano fiscal de 2026.

As ações da Remy Cointreau subiram 1%, enquanto a LVMH teve alta 2,2%.

As ações ajudaram o índice CAC 40 de referência da França a avançar, recuperando algum terreno depois de cair nesta semana devido a preocupações sobre um possível colapso do governo do primeiro-ministro François Bayrou no próximo mês.

A turbulência política na França e as preocupações com a independência do Federal Reserve após a tentativa do presidente Donald Trump de demitir uma diretora do Fed pesaram sobre as ações europeias nesta semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,42%, a 9.216,82 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,03%, a 24.039,92 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,24%, a 7.762,60 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,23%, a 42.447,10 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,34%, a 15.071,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,17%, a 7.802,78 pontos.