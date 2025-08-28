Topo

Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 95,2 em agosto

São Paulo

28/08/2025 07h19

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu para 95,2 pontos em agosto, ante 95,7 pontos em julho, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 28.

O resultado de agosto frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda menor do índice, a 95,6 pontos. O dado de julho foi levemente revisado para baixo, de 95,8 pontos originalmente.

Apenas a confiança do consumidor caiu de -14,7 pontos em julho para -15,5 pontos em agosto, conforme leitura preliminar, enquanto a da industrial subiu de -10,5 para -10,3.

*Com informações da Dow Jones Newswires

