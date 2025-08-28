Topo

Notícias

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, fica a 35 km da costa de Itanhaém - João Marcos Rosa/Nitro/ICMBIO
Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, fica a 35 km da costa de Itanhaém Imagem: João Marcos Rosa/Nitro/ICMBIO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 12h48

A lancha que desapareceu com três pessoas no último sábado no litoral sul de São Paulo foi encontrada ontem na região onde fica a Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras. Proibida para turistas, ela é famosa pela alta densidade populacional de serpentes.

Como é a ilha

É uma unidade de conservação gerida pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). A Ilha da Queimada Grande recebe esse nome devido às queimadas que antigos pescadores faziam para afastar as cobras. Eles chegavam à região para descansar sem saber que ali havia muitas delas.

Relacionadas

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

Lancha com 3 pessoas some no litoral de SP; Marinha e FAB fazem buscas

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

Turistas não podem acessar a ilha. A área é restrita para pesquisadores e profissionais ambientais, que precisam de uma autorização antes de embarcar. A permissão só é concedida depois de a pessoa apresentar uma proposta que é avaliada pelo ICMBio.

Desembarque é perigoso. A ilha está localizada entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, a 35 km de distância da costa. Um costão rochoso traz risco de acidentes para desembarcar, e é preciso estar com vestimentas adequadas. Em fotos, pesquisadores aparecem com calças compridas, botas de cano longo ou calçados fechados com perneiras (protetores nas canelas).

Tem uma das maiores concentração de serpentes por metro quadrado do mundo. Um levantamento realizado no final da década de 2000 indicou que a ilha de 430 mil metros quadrados abriga cerca de 3.000 exemplares do réptil.

ilha - Reprodução/YouTube - Reprodução/YouTube
Cobra na Ilha da Queimada Grande
Imagem: Reprodução/YouTube

Jararaca-ilhoa (Bothrops insularis) é a presença ilustre da ilha. Ela está criticamente ameaçada de extinção e é considerada uma espécie endêmica, ou seja, não é encontrada em nenhuma outra parte do mundo.

Isolada no local, a serpente se desenvolveu diferente daquelas que estão no continente: sem presa terrestre, ela começou a subir nas árvores em busca de aves. A adaptação fez com que seu veneno ficasse mais forte para abater a presa mais rápido. Trabalhos de monitoramento indicam que há 2.000 delas no território, cerca de uma a cada 300 metros.

Outra espécie endêmica habita a ilha. O anfíbio Scinax peixotoi é um sapo de 18 a 25 milímetros, encontrado em bromélias. Ele tem olhos protuberantes, dorso amarronzado e manchas escuras na lateral do corpo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Morre acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado rei do chamamé

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil

Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU