IFC e BTG Pactual fazem parceria de até US$1 bi para sustentabilidade

28/08/2025 14h34

SÃO PAULO (Reuters) - A International Finance Corporation (IFC) e o BTG Pactual firmaram uma parceria para mobilizar recursos e expertise a fim de impulsionar iniciativas de sustentabilidade e desenvolvimento no Brasil e América Latina, com possibilidade de alcançar até US$1 bilhão em investimentos conjuntos e capital privado mobilizado com terceiros até o final de 2028.

O BTG Pactual identificará oportunidades de cofinanciamento, participação acionária e investimentos em fundos, enquanto a IFC oferecerá soluções financeiras e técnicas, segundo comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira.

Os investimentos, afirmaram, serão realizados tanto por meio de iniciativas de desenvolvimento social e ambiental e de conservação, quanto por empresas de portfólio, infraestrutura e fundos de private equity, além de projetos de empresas com soluções baseadas envolvidas na bioeconomia da Amazônia.

"A alocação desses recursos será feita com cuidado, aderindo a critérios técnicos e financeiros, para que os investimentos a serem disponibilizados pela IFC sejam utilizados para promover as mudanças de que precisamos para uma economia mais sustentável", afirmou o presidente-executivo do BTG Pactual, Roberto Sallouti, no comunicado.

"O setor privado pode e deve ser um ator fundamental no avanço da agenda climática e na condução de iniciativas transformadoras que melhorem vidas e promovam o crescimento econômico", acrescentou o vice-presidente regional da IFC para Europa, América Latina e Caribe, Alfonso García Mora.

(Por Paula Arend Laier)

