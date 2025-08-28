Topo

Notícias

ICL manifesta apoio às operações contra o crime organizado no setor de combustíveis

São Paulo

28/08/2025 14h00

O Instituto Combustível Legal (ICL) manifestou "total apoio" a operações em andamento nesta quinta-feira, 28, contra a presença do crime organizado no setor de combustíveis. Em nota, a instituição destaca o fato de que somente a Operação Carbono Oculto foca em 350 alvos com mandados de prisão, busca e apreensão em sete Estados brasileiros para desarticular um esquema criminoso no setor de combustíveis.

"Existem suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato, reforçando a necessidade de a sociedade estar atenta à expansão do crime organizado em setores formais, seguindo o exemplo da máfia pelo mundo", afirma o Instituto.

O ICL diz ainda que, além de lavar dinheiro ilícito e afetar diretamente a segurança pública, a atuação do crime no setor impacta diretamente a arrecadação de impostos e as políticas públicas, a concorrência entre os bons operadores do setor e o dia a dia dos milhões de motoristas que compram combustível diariamente.

"Temos alertado para a entrada do crime organizado no setor de combustíveis nos últimos anos, causando enormes prejuízos econômicos e sociais. Acreditamos que esta operação pode ser um marco em nossa sociedade para deixar claro, através de ações, que o Brasil não está disposto a tolerar práticas ilícitas. Reforçamos também a urgência na aprovação de leis que punam, de forma exemplar, devedores contumazes e quem mais buscar brechas para atuar de forma ilegal", afirma o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Kapaz.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

PF prende 6 em esquema de combustíveis ligado ao PCC

Acidificação dos oceanos está fragilizando dentes dos tubarões

Estudo que culpa vacinas por 74% das mortes apresenta erro de metodologia

Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

Não vejo espaço para terceira via em 2026, diz Lula

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

Quem é o empresário considerado 'epicentro' de esquema do PCC

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria