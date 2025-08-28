Topo

Ibovespa vai a 141 mil pontos de olho em política monetária e eleição

São Paulo

28/08/2025 11h38

O Índice Bovespa operava em alta firme ao final da primeira hora de negociação desta quinta-feira, 28, e já renovava seu recorde histórico nominal ao superar os 141.563 pontos da marca anterior. Profissionais do mercado de ações afirmam que o apetite por risco é resultado da combinação de fatores essencialmente internos, como a expectativa de início do afrouxamento monetário nos Estados Unidos já em setembro e também no Brasil, com algumas apostas apontando para dezembro.

Analistas do mercado financeiro também citam a boa receptividade à pesquisa Atlas indicando vantagem na intenção de voto à Presidência da República para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alison Correia, analista de investimentos e sócio-fundador da Dom Investimentos, afirma que os recentes dados de inflação e atividade reforçam a percepção de que os juros no Brasil devem começar a cair no início de 2026 ou até mesmo em dezembro deste ano, o que aumenta a atratividade dos investimentos em renda variável. E a antecipação do cenário eleitoral, afirma, também reflete no humor do mercado.

"Com as recentes pesquisas, o mercado já tem praticamente como certo que Tarcísio será o principal candidato da direita, e ele é o favorito do mercado", afirma o profissional. "Se observarmos o contexto todo, os fatores positivos se sobrepõem às incertezas quanto as tarifas dos Estados Unidos", diz.

Para Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, Os dados do mercado americano também reforçam o cenário mais favorável à tomada de risco. "Os números de hoje vieram positivos, pois mostram que a economia dos EUA está longe da recessão técnica, com o PIB vindo inclusive um pouco acima do esperado", afirma ele, justificando o bom momento no mercado americano, que dá como praticamente certo o início dos cortes de juros em setembro.

Às 11h22, o Ibovespa tinha 141.570,56 pontos, em alta de 1,70%.

