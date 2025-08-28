Topo

Notícias

Ibovespa ultrapassa 142 mil pontos pela 1ª vez; Raízen, Ultrapar e Vibra são destaques de alta

28/08/2025 12h23

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, superando os 142 mil pontos pela primeira vez no melhor momento com aval das blue chips Itaú, Vale e Petrobras, enquanto Raízen, Ultrapar e Vibra dispararam em dia marcado por megaoperação contra fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Por volta do meio-dia, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 1,83%, a 141.749,91 pontos. No melhor momento, chegou a 142.138,27 pontos, maior patamar intradia já registrado. Na mínima, marcou 139.205,81 pontos. O volume financeiro somava R$8,1 bilhões.

Três operações deflagradas nesta quinta-feira por autoridades federais e do Estado de São Paulo miram um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs usados para lavar os recursos que, segundo investigadores, têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Receita Federal, "trata-se da maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude".

A Ágora Investimentos também destacou em relatório a clientes que os ativos locais podem apresentar nesta sessão dinâmica ligada a notícias relacionadas ao ciclo eleitoral de 2026, mesmo a mais de um ano do pleito e qualquer definição oficial entre os partidos políticos.

De acordo com o analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, a forte alta na bolsa ocorre após a divulgação de uma pesquisa nesta quinta-feira mostrando disputa acirrada na corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Isso motivou o mercado... é o rali da eleição começando", afirmou. "Toda a pesquisa que o governador Tarcísio aparecer na frente, o mercado deve responder aí com uma alta, já que ele se tornar presidente tende a fazer uma política econômica mais próxima do que o mercado deseja."

No exterior, Wall Street tinha oscilações discretas, conforme agentes financeiros repercutiam o resultado e previsões da Nvidia da véspera, enquanto uma revisão do PIB dos EUA mostrou que a maior economia do mundo cresceu 3,3% no segundo trimestre, acima da expansão de 3% divulgada anteriormente.

A B3 também divulgou terceira e última prévia para o Ibovespa que passa a vigorar em 2 de setembro, mantendo a entrada de Cury e a saída dos São Martinho, conforme indicado nas duas primeiras prévias, e ainda incluindo a C&A e excluindo a Petz.

DESTAQUES

- RAÍZEN PN disparava 7,55%, enquanto ULTRAPAR ON subia 6,94% e VIBRA ON avançava 5,18%, tendo como pano de fundo a megaoperação desta quinta contra esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As companhias atuam no setor de distribuição de combustíveis com as marcas Shell, Ipiranga e BR, respectivamente. Para analistas do Citi, um combate mais intenso às irregularidades no setor pode sustentar margens melhores.

- REAG INVESTIMENTOS ON, que não está no Ibovespa, desabava 17,02%, após ter sido alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito das operações desta quinta. A companhia disse que está "colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados".

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 2,61%, em dia bastante positivo no setor. BANCO DO BRASIL ON avançava 2,62%, BRADESCO PN ganhava 2,56%, SANTANDER BRASIL UNIT tinha elevação de 2,63% e BTG PACTUAL UNIT subia 2,07%. Nos Estados Unidos, os papéis da XP INC avançavam 8,57%.

- PETROBRAS PN avançava 1,01%, descolada da fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent cedia 0,73%, a US$67,55. A estatal disse na véspera que concluiu simulado de emergência na Foz do Amazonas. No setor, PETRORECONCAVO ON tinha variação negativa de 0,08%, PRIO ON subia 0,34% e BRAVA ON caía 0,4%.

- VALE ON subia 1,08%, acompanhando os preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro da commodity mais negociado em Dalian avançou 1,74%, com pressão da maior economia do mundo para corte na produção de aço. No setor de mineração e siderurgia na B3, USIMINAS PNA valorizava-se 4,04%, CSN ON tinha alta de 5,01% e GERDAU PN mostrava elevação de 1,13%.

- MAGAZINE LUIZA ON saltava 8,64%, referendada pelo alívio nos contratos de DI, que favorecia ainda outros papéis sensíveis a juros. O índice do setor de consumo da B3, que além de varejistas também inclui papéis de empresas de educação, alimentos, saúde, construção, entre outras, subia 1,91%.

- VAMOS ON avançava 6,93%, endossada por relatório do Citi elevando a recomendação dos papéis para neutra e o preço-alvo de R$4 para R$4,20. Os analistas afirmaram que ainda veem um segundo semestre desafiador para as operações da Vamos, com riscos importantes de recuperação de ativos combinados a um balanço alavancado. Mas ponderaram que as expectativas no mercado parecem refletir de forma mais precisa os desafios.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Morre acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado rei do chamamé

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil

Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU