Ibovespa ultrapassa 142 mil pontos pela 1ª vez; Raízen, Ultrapar e Vibra são destaques de alta

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, superando os 142 mil pontos pela primeira vez no melhor momento com aval das blue chips Itaú, Vale e Petrobras, enquanto Raízen, Ultrapar e Vibra dispararam em dia marcado por megaoperação contra fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Por volta do meio-dia, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 1,83%, a 141.749,91 pontos. No melhor momento, chegou a 142.138,27 pontos, maior patamar intradia já registrado. Na mínima, marcou 139.205,81 pontos. O volume financeiro somava R$8,1 bilhões.

Três operações deflagradas nesta quinta-feira por autoridades federais e do Estado de São Paulo miram um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs usados para lavar os recursos que, segundo investigadores, têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a Receita Federal, "trata-se da maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude".

A Ágora Investimentos também destacou em relatório a clientes que os ativos locais podem apresentar nesta sessão dinâmica ligada a notícias relacionadas ao ciclo eleitoral de 2026, mesmo a mais de um ano do pleito e qualquer definição oficial entre os partidos políticos.

De acordo com o analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, a forte alta na bolsa ocorre após a divulgação de uma pesquisa nesta quinta-feira mostrando disputa acirrada na corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Isso motivou o mercado... é o rali da eleição começando", afirmou. "Toda a pesquisa que o governador Tarcísio aparecer na frente, o mercado deve responder aí com uma alta, já que ele se tornar presidente tende a fazer uma política econômica mais próxima do que o mercado deseja."

No exterior, Wall Street tinha oscilações discretas, conforme agentes financeiros repercutiam o resultado e previsões da Nvidia da véspera, enquanto uma revisão do PIB dos EUA mostrou que a maior economia do mundo cresceu 3,3% no segundo trimestre, acima da expansão de 3% divulgada anteriormente.

A B3 também divulgou terceira e última prévia para o Ibovespa que passa a vigorar em 2 de setembro, mantendo a entrada de Cury e a saída dos São Martinho, conforme indicado nas duas primeiras prévias, e ainda incluindo a C&A e excluindo a Petz.

DESTAQUES

- RAÍZEN PN disparava 7,55%, enquanto ULTRAPAR ON subia 6,94% e VIBRA ON avançava 5,18%, tendo como pano de fundo a megaoperação desta quinta contra esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As companhias atuam no setor de distribuição de combustíveis com as marcas Shell, Ipiranga e BR, respectivamente. Para analistas do Citi, um combate mais intenso às irregularidades no setor pode sustentar margens melhores.

- REAG INVESTIMENTOS ON, que não está no Ibovespa, desabava 17,02%, após ter sido alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito das operações desta quinta. A companhia disse que está "colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados".

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 2,61%, em dia bastante positivo no setor. BANCO DO BRASIL ON avançava 2,62%, BRADESCO PN ganhava 2,56%, SANTANDER BRASIL UNIT tinha elevação de 2,63% e BTG PACTUAL UNIT subia 2,07%. Nos Estados Unidos, os papéis da XP INC avançavam 8,57%.

- PETROBRAS PN avançava 1,01%, descolada da fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent cedia 0,73%, a US$67,55. A estatal disse na véspera que concluiu simulado de emergência na Foz do Amazonas. No setor, PETRORECONCAVO ON tinha variação negativa de 0,08%, PRIO ON subia 0,34% e BRAVA ON caía 0,4%.

- VALE ON subia 1,08%, acompanhando os preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro da commodity mais negociado em Dalian avançou 1,74%, com pressão da maior economia do mundo para corte na produção de aço. No setor de mineração e siderurgia na B3, USIMINAS PNA valorizava-se 4,04%, CSN ON tinha alta de 5,01% e GERDAU PN mostrava elevação de 1,13%.

- MAGAZINE LUIZA ON saltava 8,64%, referendada pelo alívio nos contratos de DI, que favorecia ainda outros papéis sensíveis a juros. O índice do setor de consumo da B3, que além de varejistas também inclui papéis de empresas de educação, alimentos, saúde, construção, entre outras, subia 1,91%.

- VAMOS ON avançava 6,93%, endossada por relatório do Citi elevando a recomendação dos papéis para neutra e o preço-alvo de R$4 para R$4,20. Os analistas afirmaram que ainda veem um segundo semestre desafiador para as operações da Vamos, com riscos importantes de recuperação de ativos combinados a um balanço alavancado. Mas ponderaram que as expectativas no mercado parecem refletir de forma mais precisa os desafios.