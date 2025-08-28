Ibovespa fecha em alta e flerta com 142 mil pontos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, ultrapassando os 142 mil pontos pela primeira vez no melhor momento, referendado pelo desempenho robusto de ações do setor financeiro, enquanto uma megaoperação contra o crime organizado no ramo de combustíveis apoiou o avanço de Ultrapar, Vibra e Raízen.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,46%, a 141.236,35 pontos, de acordo com dados preliminares, alcançando 142.138,27 pontos na máxima do dia, renovando topo histórico intradia, com a eleição de 2026 já no radar. Na mínima, marcou 139.205,81 pontos.

O volume financeiro somava R$20,19 bilhões antes dos ajustes finais, de um média diária no mês de R$22,86 bilhões.

(Por Paula Arend Laier)