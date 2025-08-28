Ibovespa avança e supera 140 mil pontos nos primeiros negócios com ajuda de Vale

Topo

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta quinta-feira, tendo Vale entre os principais reforços do Ibovespa, em meio ao avanço dos futuros do minério de ferro na China, enquanto Braskem voltava a figurar entre os destaques de alta, ampliando a série de ganhos.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,8%, a 140.325,53 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, subia 0,98%.

(Por Paula Arend Laier)

