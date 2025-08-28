IBGE: quais são os Estados mais populosos do Brasil?
O Estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o total de moradores de Estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.
Veja a lista a seguir por Estados:
1. São Paulo - 46.081.801
2. Minas Gerais - 21.393.441
3. Rio de Janeiro - 17.223.547
4. Bahia - 14.870.907
5. Paraná - 11.890.517
6. Rio Grande do Sul - 11.233.263
7. Pernambuco - 9.562.007
8. Ceará - 9.268.836
9. Pará - 8.711.196
10. Santa Catarina - 8.187.029
11. Goiás - 7.423.629
12. Maranhão - 7.018.211
13. Amazonas - 4.321.616
14. Paraíba - 4.164.468
15. Espírito Santo - 4.126.854
16. Mato Grosso - 3.893.659
17. Rio Grande do Norte - 3.455.236
18. Piauí - 3.384.547
19. Alagoas - 3.220.848
20. Distrito Federal - 2.996.899
21. Mato Grosso do Sul - 2.924.631
22. Sergipe - 2.299.425
23. Rondônia - 1.751.950
24. Tocantins - 1.586.859
25. Acre - 884.372
26. Amapá - 806.517
27. Roraima - 738.772