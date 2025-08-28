Topo

IBGE: Brasil tem 213,4 milhões de habitantes em 2025

SFilas nas proximidades do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, na região central de SP. Devido ao dia chuvoso, as filas se acumulavam embaixo do Viaduto do Chá. (Foto: Marcelo Justo/UOL) Imagem: Marcelo Justo/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 04h08

A população brasileira é estimada em 213.421.037 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada hoje e publicada no Diário Oficial da União.

O que aconteceu

A população do Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE. São 5,1% pessoas a mais no Brasil em comparação ao Censo 2022. As Estimativas de População foram divulgadas hoje pelo instituto.

O estado de São Paulo bateu a marca dos 46.081.801 milhões de habitantes, sendo o mais populoso. Já a capital paulista segue como a mais habitantes do Brasil com 11.904.961, segundo estimativas do IBGE.

A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros — 84.698.789. Além de São Paulo, que encabeça a lista, Minas Gerais possui a segunda maior população, com 21.393.441 habitantes, e o Rio de Janeiro completa o pódio com 17.223.547.

O aumento é de 0,39%. Ao somar 213.421.037 habitantes em 2025, a população brasileira cresce em relação aos 212.583.750 estimados em 2024, uma diferença de 837.287 pessoas.

Roraima é o estado que mais cresce, embora tenha a menor população do país. O estado do Norte passa de 716.793 para 738.772 habitantes, um salto de 3,07%. Em seguida aparece Santa Catarina, que vai de 8.058.441 para 8.187.029 habitantes, crescimento de 1,60%. Mato Grosso ocupa a terceira posição, passando de 3.780.479 para 3.836.399 habitantes, um aumento de 1,49%.

Rio, Alagoas e Rio Grande do Sul são os que menos crescem. O Rio de Janeiro passa de 17.219.679 para 17.223.547 habitantes, um aumento de apenas 0,02%. Alagoas aparece em seguida, indo de 3.220.104 para 3.220.848 habitantes, também com 0,02% de crescimento. Já o Rio Grande do Sul varia de 11.229.915 para 11.233.263 habitantes, o que representa 0,03%.

Veja a população por estado no Brasil:

  • São Paulo -- 46.081.801
  • Minas Gerais -- 21.393.441
  • Rio de Janeiro -- 17.223.547
  • Bahia -- 14.870.907
  • Paraná -- 11.890.517
  • Rio Grande do Sul -- 11.233.263
  • Pernambuco -- 9.562.007
  • Ceará -- 9.268.836
  • Pará -- 8.711.196
  • Santa Catarina -- 8.187.029
  • Goiás -- 7.423.629
  • Maranhão -- 7.018.211
  • Paraíba -- 4.164.468
  • Amazonas -- 4.321.616
  • Espírito Santo -- 4.126.854
  • Mato Grosso -- 3.893.659
  • Rio Grande do Norte -- 3.455.236
  • Piauí -- 3.384.547
  • Mato Grosso do Sul -- 2.924.631
  • Distrito Federal -- 2.996.899
  • Sergipe -- 2.299.425
  • Rondônia -- 1.751.950
  • Tocantins -- 1.586.859
  • Acre -- 884.372
  • Amapá -- 806.517
  • Roraima -- 738.772
  • Brasil (total) -- 213.421.037

Para que serve a estimativa

A divulgação das Estimativas da População projeta o número de habitantes de cada estado e município do Brasil. O método para estimativa é através de tendências de crescimento e o uso de dados recentes.

Com as estimativas é possível dimensionar a taxa de crescimento e a distribuição dos habitantes. A partir desses dados, órgãos como o TCU (Tribunal de Contas da União) consegue orientar o repasse de recursos federais e o planejamento de políticas públicas até que um novo Censo seja realizado.

O IBGE utiliza cálculos matemáticos para realizar as estimativas. Para atualizar anualmente o número de habitantes dos municípios, o instituto utiliza base de dados de nascimentos, óbitos, migração, além dos resultados dos últimos censos.

Para grandes projeções, como para a população de todo o Brasil, também são considerados outros fatores. O IBGE analisa fatores demográficos, dados aprofundados de mortalidade e fecundidade e os fluxos migratórios.

