Huthis do Iêmen denunciam novo ataque israelense contra Saná

28/08/2025 11h14

Os huthis no Iêmen informaram, nesta quinta-feira (28), sobre um ataque israelense contra a capital, Saná, quatro dias depois que bombardeios israelenses deixaram dez mortos, segundo os insurgentes pró-iranianos, que lançaram vários ataques com mísseis contra o território israelense.

"Agressão israelense contra a capital, Saná", escreveu no X o canal huthi Al Masirah, sem dar mais detalhes, após as incursões recentes que, segundo eles, atingiram posições na capital e em áreas sob seu controle.

O exército israelense confirmou, por sua vez, ter atacado um "alvo militar" em Saná.

Os huthis dizem agir em solidariedade aos palestinos de Gaza e lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra Israel, embora a maioria seja interceptada.

Estes insurgentes, que controlam amplas zonas do Iêmen, em guerra desde 2014, fazem parte de uma aliança impulsionada pelo Irã contra Israel, que também inclui o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Faixa de Gaza.

