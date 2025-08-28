Topo

Hong Kong multa Deutsche Bank em US$ 3 milhões por violações regulatórias

São Paulo

28/08/2025 09h05

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC, na sigla em inglês) de Hong Kong multou o Deutsche Bank em 23,8 milhões dólares de Hong Kong (US$ 3,05 milhões) por violações regulatórias, incluindo a cobrança excessiva de clientes em taxas de gestão; atribuição incorreta de classificações de risco de produtos; e falha em divulgar relações de banco de investimento em certos relatórios de pesquisa.

A medida, divulgada em comunicado nesta quinta-feira, 28, acontece após investigações desencadeadas por relatos feitos pelo próprio banco alemão entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. Após a investigação, a SFC considera que a instituição bancária falhou em agir com a devida habilidade, cuidado e diligência, no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado e em garantir que quaisquer representações feitas e informações fornecidas aos seus clientes sejam precisas e não enganosas.

De acordo com a nota, o Deutsche Bank conduziu revisões para identificar as causas raízes e a extensão das violações e remediou os problemas e fortaleceu seus controles internos e sistemas ao identificar as violações, além de ter realizado o reembolso das taxas cobradas em excesso aos clientes afetados. "As violações do Deutsche Bank foram inadvertidas e não envolveram má conduta deliberada ou intencional", acrescenta.

