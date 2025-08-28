Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

O príncipe Harry retornará ao Reino Unido no terceiro aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro, para participar de uma cerimônia beneficente, anunciaram nesta quinta-feira (28) os organizadores.

O duque de Sussex "participará da cerimônia do 20º dos WellChild Awards", explicou em seu site a organização que dá nome aos prêmios e que ajuda crianças doentes.

Harry, de 40 anos, filho mais novo do rei Charles III, vive na Califórnia com a esposa Meghan Markle e seus filhos desde 2020, após se distanciar da família real.

O príncipe, que apoia a WellChild há 17 anos, fará um discurso na cerimônia, encontrará crianças gravemente doentes e suas famílias, além de entregar um prêmio a uma "criança inspiradora" entre quatro e seis anos.

O príncipe, de 40 anos, garantiu em maio à BBC que deseja "reconciliar-se" com seu pai.

Em julho, o jornal Mail on Sunday publicou fotos de uma reunião entre assessores do rei e Harry, o que aparentou um primeiro passo em direção a uma reconciliação. A rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022.

Poucos dias depois, Harry e seu irmão mais velho, William, herdeiro do trono, junto com suas esposas, apareceram, vestidos de luto, no castelo de Windsor, na última vez que foram vistos juntos.

psr/mb/jc

© Agence France-Presse