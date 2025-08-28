Topo

Haddad diz que fundos suspeitos de envolvimento com crime organizado movimentaram R$52 bilhões em quatro anos

28/08/2025 12h01

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que fundos de investimento que teriam sido usados pelo crime organizado para depositar recursos ilícitos no setor de combustíveis movimentaram R$52 bilhões em quatro anos.

Em entrevista coletiva em Brasília para detalhar três operações deflagradas nesta quinta para apurar o envolvimento de facções criminosas no setor de combustíveis, Haddad disse que o setor foi escolhido por ser o que estava "mais à vista".

Na mesma entrevista, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que o envolvimento do crime organizado em outros setores da economia também será investigado.

(Reportagem de Bernardo Caram e Eduardo Simões)

