Haddad diz que fintechs terão de cumprir mesmas obrigações de bancos grandes

28/08/2025 12h52

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que, a partir de sexta, a Receita Federal enquadrará as fintechs como instituições financeiras, fazendo com que essas empresas tenham as mesmas obrigações de informar suas movimentações financeiras que os grandes bancos do país.

Em fala a jornalistas depois de entrevista coletiva para detalhar operações contra o envolvimento do crime organizado no setor de combustíveis, que apontou o uso de fintechs na lavagem de recursos ilícitos, Haddad disse que a medida aumentará o potencial de atuação da Receita Federal para, em conjunto com a Polícia Federal, desvendar esquemas de lavagem de dinheiro.

(Por Bernardo Caram e Eduardo Simões)

