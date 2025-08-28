Grupo Toky registra prejuízo líquido de R$55,7 milhões no 2º tri

(Reuters) - O Grupo Toky reportou na noite de quarta-feira prejuízo líquido atribuível aos controladores de R$55,7 milhões no segundo trimestre, contra um prejuízo de R$36,3 milhões um ano antes.

Conforme o balanço publicado pela empresa, anteriormente chamada Mobly, a receita operacional líquida expandiu para R$330,2 milhões no segundo trimestre de 2025 ante R$136,9 milhões no mesmo período de 2024, o que, segundo a companhia, "reflete a incorporação dos números da operação da Tok&Stok ao Grupo Toky."

A margem bruta da companhia cresceu para 53,7%, de 44,3%.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$23,0 milhões, contra um Ebitda ajustado negativo de R$2,0 milhões no mesmo período do exercício anterior.

As vendas brutas medidas pelo conceito GMV somaram R$433,3 milhões, contra R$196,3 milhões no segundo trimestre do ano passado.

A maior evolução ocorreu nas lojas físicas, onde o GMV alcançou R$271,7 milhões comparado com R$60,8 milhões um ano antes, enquanto que as vendas digitais subiram 47%.

(Por Tiago Brandão, edição Michael Susin)