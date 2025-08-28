Topo

Notícias

Governo indica Marcelo Pogliese para vaga no conselho de administração da Petrobras

28/08/2025 07h01

(Reuters) - O Ministério das Minas e Energia indicou Marcelo Weick Pogliese para exercer a função de membro do conselho de administração da Petrobras, disse a companhia em comunicado ao mercado enviado na noite de quarta-feira.

A indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, disse a empresa.

O advogado e Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República foi indicado para a vaga anteriormente ocupada por Pietro Mendes, que renunciou ao cargo de presidente do conselho e de membro do colegiado no dia 20 de agosto.

Um dia antes, Pietro Mendes havia sido aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

(Por Tiago Brandão, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Líder de partido britânico boicotará banquete de Estado com Trump

Secretário de Tarcísio viajará em comitiva a Israel para demonstrar apoio ao país

Câmara e Senado barraram pelo menos 224 processos criminais do STF

Dobra tempo de espera por cirurgia de transplante de córnea no Brasil

Quem é Robin Westman, a jovem que matou crianças no tiroteio em igreja católica nos EUA

O preconceito velado que alunos de escola pública enfrentam

Ruanda recebe sete migrantes como parte de acordo com EUA sobre deportações

Casa Branca demite diretora de agência de saúde que se recusou a renunciar

Ataques russos contra Kiev deixam 14 mortos

'Fui tirar RG do meu filho e descobri que estava desaparecida há 15 anos'

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman