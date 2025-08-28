Topo

Notícias

Governo Central tem déficit de R$ 59,124 bilhões em julho, mostra Tesouro

Brasília

28/08/2025 15h40

As contas do Governo Central (que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registraram déficit primário em julho, de acordo com o Tesouro. No mês, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 59,124 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 44,296 bilhões em junho.

O saldo em julho foi o segundo pior desempenho em termos reais para o mês da série histórica, iniciada em 1997. Em julho de 2024, o resultado havia sido negativo em R$ 8,868 bilhões, em valores nominais.

O resultado do sétimo mês do ano veio abaixo da mediana das estimativas das instituições do mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de déficit primário de R$ 59,50 bilhões. O intervalo das estimativas, todas de déficit, variavam de R$ 69,4 bilhões a R$ 30,1 bilhões.

No acumulado do ano até julho, o Governo Central registrou déficit de R$ 70,270 bilhões. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 76,240 bilhões, em termos nominais.

Em julho, as receitas totais tiveram alta real de 4,5% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado, houve alta real de 3,5%. Já as despesas tiveram alta de 28,3% em julho, já descontada a inflação, em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, a despesa total apresentou alta real de 2%.

Em 12 meses até julho, o Governo Central apresenta déficit de R$ 34,1 bilhões, equivalente a 0,3% do PIB. Desde janeiro de 2024, o Tesouro passou a informar a relação entre o volume de despesas sobre o PIB, uma vez que o arcabouço fiscal busca a estabilização dos gastos públicos. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, as despesas obrigatórias somaram 17,34% em relação ao PIB, enquanto as discricionárias do Executivo alcançaram 1,34% em relação ao PIB no mesmo período.

Para 2025, o governo almeja um resultado primário neutro (0% do PIB), permitindo uma variação de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos, conforme estabelecido no arcabouço. O limite seria um déficit de até R$ 31 bilhões. O limite de despesas para 2025 é fixo em R$ 2,249 trilhões neste ano.

Detalhamento

As contas do Tesouro Nacional incluindo o Banco Central registraram um déficit primário de R$ 16,440 bilhões em julho, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro. Em 2025, o superávit primário acumulado até julho nas contas do Tesouro Nacional (com BC) foi de R$ 176,068 bilhões.

Já o resultado do INSS foi deficitário em R$ 42,684 bilhões no sétimo mês do ano. No acumulado até julho de 2025, o resultado foi negativo em R$ 246,339 bilhões.

As contas apenas do Banco Central tiveram déficit de R$ 310 milhões em julho e déficit de R$ 379 milhões no acumulado nestes sete meses.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão

ONU aprova retirada das forças de paz do Líbano em 2027

Fake news sobre Pix atrapalhou apuração sobre fintechs e PCC, diz Receita

Tensões entre EUA e Venezuela aumentam com chegada de navios de guerra ao sul do Caribe

Caminho difícil para PSG e Real Madrid na Liga dos Campeões, Barça tem mais sorte

Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

Pintura saqueada pelos nazistas avistada na Argentina desaparece novamente

Bia Haddad vence e avança à 3ª rodada do US Open