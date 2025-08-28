Governo brasileiro vai iniciar medidas de reciprocidade contra tarifaço dos EUA, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) no início da noite desta quinta-feira para avaliar a aplicação pelo Brasil da Lei da Reciprocidade Econômica sobre os Estados Unidos, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o assunto.

Os EUA impuseram uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados àquele país no início deste mês.

A Camex tem até 30 dias para apresentar um relatório sobre a aplicação de reciprocidade sobre os Estados Unidos, mas os EUA devem ser informados já na sexta-feira sobre o início do processo, disseram as fontes.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)