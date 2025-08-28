Topo

Governadora do Fed, Lisa Cook, processa Trump por tentar demiti-la

28/08/2025 10h43

A governadora do Federal Reserve (banco central dos EUA), Lisa Cook, entrou com uma ação judicial contestando a decisão do presidente americano, Donald Trump, de removê-la do cargo, um movimento que intensificou drasticamente os esforços do presidente para controlar o banco central. 

"Este caso contesta a tentativa ilegal e sem precedentes do presidente Trump de remover a governadora Cook de seu cargo, o que, se permitido, seria o primeiro caso desse tipo na história do Conselho" de Governadores do Fed, afirmam os documentos judiciais. 

Durante meses, o presidente pediu ao banco que cortasse drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por chegar "tarde demais" e chamando-o de "idiota". 

No entanto, as autoridades monetárias mantiveram as taxas estáveis enquanto monitoravam os efeitos das tarifas de Trump sobre os preços. 

Ao remover Cook, o presidente poderia adicionar uma nova voz ao conselho de administração do Fed para tentar influenciar as taxas de juros a seu favor.

