Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

O goleiro Arnau Tenas, que estava no Paris Saint-Germain, assinou um contrato de quatro anos com o Villarreal, até 2029, anunciaram o clube espanhol e o atual campeão europeu e francês nesta quinta-feira (28).

Terceiro goleiro do PSG na temporada passada, atrás de Gianluigi Donnarumma e Matvey Safonov, Tenas fez apenas oito partidas pelo time parisiense em duas temporadas, chegando a custo zero do Barcelona em 2023.

Apesar da possível saída de Donnarumma para o Manchester City, as contratações de Renato Marin e Lucas Chevalier nesta janela de transferências levaram Tenas, campeão olímpico pela Espanha nos Jogos de Paris-2024, a mudar de clube.

"Arnau Tenas Ureña é um jovem goleiro que se distingue por seus reflexos extraordinários e rápida reação a chutes de curta distância. Além disso, ele se destaca por seu excelente controle de bola com os pés", descreveu o Villarreal, que nesta temporada disputará a Liga dos Campeões.

De acordo com vários veículos da mídia, a transferência de Tenas giraria em torno de seis milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões pela cotação atual).

